Кирилл Новиков: «Динамо» получило право на заслуженный пенальти, который чётко реализовало

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал победу в матче с «Уфой» (1:0).

«Одержали заслуженную победу. Первый тайм у нас совсем не получился: достаточно плохое движение, отсутствовали открывания за спину. Играли в академичный футбол. В перерыве серьёзно поговорили с ребятами, сделали замены, чтобы убыстрить игру. Наше преимущество стало глобальным. Давили, создавали опасные моменты. Получили право на заслуженный пенальти, который чётко реализовали.



Со спокойной душой выпускали на игру молодых ребят? Да, а чего нам бояться? И Карапузов, и Школик – футболисты, находящиеся в обойме главной команды. Ребята демонстрируют уровень на тренировках. У них есть хорошие качества, а если не станем их выпускать, они не вырастут в игровом плане. У нас хорошая молодёжь, что лишний раз сегодня и доказали.

По статистике, у Жо из последних 15 пенальти все были реализованы. Жоаозиньо – наш третий штатный пенальтист наравне с Комличенко и Филиппом. Последние матчи даются крайне тяжело. Погода в Екатеринбурге и Уфе непростая. Стараемся регулировать физическое состояние ребят, делаем плановые замены. У нас достаточно игроков в таком возрасте, когда им нужна пауза. Рады, что есть молодёжь, способная усилить игру.



Когда девять человек соперника стоят возле своей штрафной, остаётся надеяться на нестандартные действия и креатив в атаке. Плюс фланговая игра. Дальние удары – одно из требований, которые мы предъявляем, чтобы взломать эшелонированную оборону.

В матче «Зенит» — «Спартак» за кого буду болеть? Пускай победит сильнейший! Мы преследуем свои цели. А кто выиграет, «Зенит» или «Спартак», они решат сами на поле", — приводит слова Новикова пресс-служба «Динамо».