«Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря двум голам с пенальти

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» со счётом 2:1 обыграл ЦСКА. Встреча состоялась в Москве на стадион «РЖД Арена». Обслуживал матч арбитр Евгений Турбин (Дмитров), ассистировали судьи на линиях Алексей Воронцов (Ярославль) и Константин Шаламберидзе (Москва).

Счёт был открыт в первом тайме — на 33-й минуте автором забитого мяча стал Алексей Миранчук, реализовав 11-метровый, назначенный за фол Игоря Дивеева на Антонио Эдере. «Армейцы» отыгрались в середине второго тайма — на 71-й минуте счёт сравнял Никола Влашич. Победу «железнорожникам» принёс Алексей Миранчук, забив с пенальти в компенсированное время.

«Локомотив», набрав 54 очка, занимает второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (47) — на 4-м месте.

В заключительном, 30-м туре «Локомотив» на выезде встретится с «Уралом», ЦСКА примет «Тамбов». Матчи состоятся 22 июля.