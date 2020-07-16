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«Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря двум голам с пенальти

«Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря двум голам с пенальти
Футбол / РПЛ 0

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» со счётом 2:1 обыграл ЦСКА. Встреча состоялась в Москве на стадион «РЖД Арена». Обслуживал матч арбитр Евгений Турбин (Дмитров), ассистировали судьи на линиях Алексей Воронцов (Ярославль) и Константин Шаламберидзе (Москва).

Счёт был открыт в первом тайме — на 33-й минуте автором забитого мяча стал Алексей Миранчук, реализовав 11-метровый, назначенный за фол Игоря Дивеева на Антонио Эдере. «Армейцы» отыгрались в середине второго тайма — на 71-й минуте счёт сравнял Никола Влашич. Победу «железнорожникам» принёс Алексей Миранчук, забив с пенальти в компенсированное время.

«Локомотив», набрав 54 очка, занимает второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (47) — на 4-м месте.

В заключительном, 30-м туре «Локомотив» на выезде встретится с «Уралом», ЦСКА примет «Тамбов». Матчи состоятся 22 июля.

Россия - Премьер-Лига. 29-й тур
16 июля 2020, четверг. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Миранчук – 33' (пен)   1:1 Влашич – 71'   2:1 Миранчук – 90+2' (пен)
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