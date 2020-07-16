«Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря двум голам с пенальти

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» со счётом 2:1 обыграл ЦСКА. Встреча состоялась в Москве на стадион «РЖД Арена». Обслуживал матч арбитр Евгений Турбин (Дмитров), ассистировали судьи на линиях Алексей Воронцов (Ярославль) и Константин Шаламберидзе (Москва).
Счёт был открыт в первом тайме — на 33-й минуте автором забитого мяча стал Алексей Миранчук, реализовав 11-метровый, назначенный за фол Игоря Дивеева на Антонио Эдере. «Армейцы» отыгрались в середине второго тайма — на 71-й минуте счёт сравнял Никола Влашич. Победу «железнорожникам» принёс Алексей Миранчук, забив с пенальти в компенсированное время.
«Локомотив», набрав 54 очка, занимает второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (47) — на 4-м месте.
В заключительном, 30-м туре «Локомотив» на выезде встретится с «Уралом», ЦСКА примет «Тамбов». Матчи состоятся 22 июля.
- 16 июля 2020
-
22:28
-
22:13
-
22:06
-
21:52
-
21:43
-
21:39
-
21:27
-
21:14
-
21:11
-
21:06
-
21:00
-
20:56
-
20:39
-
20:38
-
20:28
-
20:04
-
20:03
-
19:58
-
19:52
-
19:27
-
19:23
-
19:20
-
19:18
-
19:07
-
19:03
-
18:52
-
18:46
-
18:24
-
18:24
-
18:11
-
18:08
-
18:04
-
18:00
-
17:48
-
17:45