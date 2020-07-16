Марко Николич: полностью удовлетворён игрой «Локомотива» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу команды в матче 29-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1).
«Сегодня обеим командам нужна была победа. В какие-то моменты игра смотрелась очень интересно, но последние 20–25 минут, когда команды оказывались 5 на 5 на разных участках поля, такой футбол мне не нравится. Но игра моей команды полностью удовлетворила сегодня. Хочу поздравить игроков с победой. Для нас это стало уроком, что в каждый матч нужно вкладывать подобные эмоции и накал страстей. Команда будет играть в Лиге чемпионов, и мы хотим попасть в группу. Всё в наших руках, будем стараться выполнить задачу. Будем максимально концентрироваться на встречу с «Уралом», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 17 июля 2020
-
00:02
-
00:00
- 16 июля 2020
-
23:58
-
23:58
-
23:21
-
23:19
-
23:17
-
23:09
-
23:06
-
23:01
-
22:53
-
22:52
-
22:49
-
22:40
-
22:28
-
22:13
-
22:06
-
21:52
-
21:43
-
21:39
-
21:27
-
21:14
-
21:11
-
21:06
-
21:00
-
20:56
-
20:39
-
20:38
-
20:28
-
20:04
-
20:03
-
19:58
-
19:52
-
19:27
-
19:23