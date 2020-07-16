Марко Николич: полностью удовлетворён игрой «Локомотива» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу команды в матче 29-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1).

«Сегодня обеим командам нужна была победа. В какие-то моменты игра смотрелась очень интересно, но последние 20–25 минут, когда команды оказывались 5 на 5 на разных участках поля, такой футбол мне не нравится. Но игра моей команды полностью удовлетворила сегодня. Хочу поздравить игроков с победой. Для нас это стало уроком, что в каждый матч нужно вкладывать подобные эмоции и накал страстей. Команда будет играть в Лиге чемпионов, и мы хотим попасть в группу. Всё в наших руках, будем стараться выполнить задачу. Будем максимально концентрироваться на встречу с «Уралом», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.