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Мещеряков: акции фанатов «Локомотива»? Они должны болеть за клуб

Мещеряков: акции фанатов «Локомотива»? Они должны болеть за клуб
Футбол / РПЛ 0

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал поведение фанатов «железнодорожников», требующих отставки генерального директора московского клуба Василия Кикнадзе.

«Как отношусь к акциям болельщиков? Скажу так, они должны болеть за клуб. Отдельные люди думают, что никто ничего не знают о движущих силах, но все всё знают. Просто у некоторых есть совесть, а у других — нет», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, несколько недель назад «Локомотив» расстался с главным тренером Юрием Сёминым. Контракт специалиста завершился, а руководство клуба приняло решение не продлевать с ним соглашение. Новым тренером стал Марко Николич.

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