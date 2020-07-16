Мещеряков: акции фанатов «Локомотива»? Они должны болеть за клуб
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал поведение фанатов «железнодорожников», требующих отставки генерального директора московского клуба Василия Кикнадзе.
«Как отношусь к акциям болельщиков? Скажу так, они должны болеть за клуб. Отдельные люди думают, что никто ничего не знают о движущих силах, но все всё знают. Просто у некоторых есть совесть, а у других — нет», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, несколько недель назад «Локомотив» расстался с главным тренером Юрием Сёминым. Контракт специалиста завершился, а руководство клуба приняло решение не продлевать с ним соглашение. Новым тренером стал Марко Николич.
Мещеряков: возможно, «Локомотиву» больше повезло, чем ЦСКА, но пенальти были чистыми
- 17 июля 2020
-
00:02
-
00:00
- 16 июля 2020
-
23:58
-
23:58
-
23:21
-
23:19
-
23:17
-
23:09
-
23:06
-
23:01
-
22:53
-
22:52
-
22:49
-
22:40
-
22:28
-
22:13
-
22:06
-
21:52
-
21:43
-
21:39
-
21:27
-
21:14
-
21:11
-
21:06
-
21:00
-
20:56
-
20:39
-
20:38
-
20:28
-
20:04
-
20:03
-
19:58
-
19:52
-
19:27
-
19:23
Партнерский контент