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Председатель совета директоров «Локомотива»: мы работаем над трансферами

Председатель совета директоров «Локомотива»: мы работаем над трансферами
Футбол / РПЛ 0

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал работу клуба на трансферном рынке.

«Над трансферами работаем. Ситуация с бюджетом тяжёлая, и все в клубе работают над этим. Если говорить о продажах, к нам должны прийти с предложением, которое устраивает клуб, но оно должно устроить и игрока. Будем ли отказывать при хороших предложениях и препятствовать переходу, если хочет игрок? Это в корне неправильно со стороны руководства», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локомотив», в 29 турах набрав 54 очка, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский клуб гарантировал себе медали и попадание как минимум в квалификацию Лиги чемпионов.

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