Гончаренко: сбился со счёта, сколько пенальти нам назначили. Уже стреляют дуплетом

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал назначение двух 11-метровых ударов в ворота команды в матче с «Локомотивом» (1:2).

«Три пенальти подряд в наши ворота за последние два матча? Да тут больше. Ещё в Ростове — два, в Краснодаре — один, в Сочи — один. Уже сбился со счёта, сколько пенальти в наши ворота назначили. А сейчас уже стреляют дуплетом — два пенальти в матче. Вопросы к судьям? Какие вопросы? Матч закончился, два пенальти в наши ворота, протокол подпишут», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» со счётом 2:1 обыграл ЦСКА. Встреча состоялась в Москве на стадион «РЖД Арена».



Счёт был открыт в первом тайме — на 33-й минуте автором забитого мяча стал Алексей Миранчук, реализовав 11-метровый, назначенный за фол Игоря Дивеева на Антонио Эдере. «Армейцы» отыгрались в середине второго тайма — на 71-й минуте счёт сравнял Никола Влашич. Победу «железнодорожникам» принёс Алексей Миранчук, забив с пенальти в компенсированное время.