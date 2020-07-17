«Барселона» проиграла «Осасуне» в домашнем матче Примеры

В матче 37-го тура чемпионата Испании «Барселона» со счётом 1:2 проиграла «Осасуне». Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Обслуживал матч арбитр Хосе Санчес Мартинес, ассистировали судьи на линиях Хосе Гальехо Гарсия и Хавьер Мартинес Николас.

Счёт был открыт в первом тайме — на 15-й минуте автором забитого мяча стал Хосе Мануэль Арнаис, ему ассистировал Первис Эступиньян. «Барселона» отыгралась в середине второго тайма — на 62-й минуте Лионель Месси прямым ударом со штрафного отправил мяч в ворота соперника. На 77-й минуте гости остались в меньшинстве. Энрик Гальего получил прямую красную карточку за удар в лицо Клеману Лангле. Победу гостям принёс Роберто Торрес в компенсированное время.