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«Барселона» проиграла «Осасуне» в домашнем матче Примеры

«Барселона» проиграла «Осасуне» в домашнем матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 37-го тура чемпионата Испании «Барселона» со счётом 1:2 проиграла «Осасуне». Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Обслуживал матч арбитр Хосе Санчес Мартинес, ассистировали судьи на линиях Хосе Гальехо Гарсия и Хавьер Мартинес Николас.

Счёт был открыт в первом тайме — на 15-й минуте автором забитого мяча стал Хосе Мануэль Арнаис, ему ассистировал Первис Эступиньян. «Барселона» отыгралась в середине второго тайма — на 62-й минуте Лионель Месси прямым ударом со штрафного отправил мяч в ворота соперника. На 77-й минуте гости остались в меньшинстве. Энрик Гальего получил прямую красную карточку за удар в лицо Клеману Лангле. Победу гостям принёс Роберто Торрес в компенсированное время.

Испания - Примера. 37-й тур
16 июля 2020, четверг. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 2
Осасуна
Памплона
0:1 Арнаис – 15'   1:1 Месси – 62'   1:2 Торрес – 90+4'
Удаления: нет / Гальего – 77'
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