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Дубль Бензема помог «Реалу» обыграть «Вильярреал»

Дубль Бензема помог «Реалу» обыграть «Вильярреал»
Футбол / Испания 0

В матче 37-го тура испанской Примеры «Реал» переиграл «Вильярреал». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Счёт на 29-й минуте встречи открыл Карим Бензема. Лука Модрич передачей на правый край чужой штрафной нашел свободного Бензема, и Карим уверенно пробил мимо Асенхо в дальний нижний угол ворот. На 77-й минуте Бензема оформил дубль, реализовав пенальти. Перед этим Рамос попытался разыграть пенальти передачей на Бензема, но арбитр зафиксировал, что француз раньше времени вбежал в чужую штрафную.

На 83-й минуте Висенте Иборра отыграл один мяч, ударом головой отправив мяч в угол ворот. В добавленное время Марко Асенсио забил третий гол своей команды.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандесом Эрнандесом. Ему помогали Хосе Энрике Наранхо Перес и Хосе Алькоба Родригес. Резервный арбитр — Серхио Дель Рио Лосано.

Благодаря победе «Реал» набрал 86 очков и стал чемпионом Испании. «Вильярреал» в 37 матчах набрал 57 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Примеры.

Испания - Примера. 37-й тур
16 июля 2020, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Бензема – 29'   2:0 Бензема – 77' (пен)   2:1 Иборра – 83'
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