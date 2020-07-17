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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас»
Футбол / Англия 0

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк». Обслуживал матч арбитр Грэм Скотт, ассистировали ему судьи на линиях Гарри Леннард и Дерек Итон.

Счёт был открыт в концовке первого тайма — автором забитого мяча стал Маркус Рашфорд.

На 56-й минуте Джордан Айю забил гол, но он был отменён с помощью VAR.

На 78-й минуте преимущество манкунианцев увеличил Антони Марсьяль с передачи Рашфорда.

«Манчестер Юнайтед», набрав 62 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Кристал Пэлас» (42) — на 14-м месте. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на своём поле встретится с «Вест Хэм Юнайтед». Матч состоится 22 июля.

В другом матче 36-го тура АПЛ «Саутгемптон» сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 1:1.

Англия - Премьер-лига. 36-й тур
16 июля 2020, четверг. 22:15 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Рашфорд – 45+1'   0:2 Марсьяль – 78'
Англия - Премьер-лига. 36-й тур
16 июля 2020, четверг. 22:15 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Мопе – 17'   1:1 Ингс – 66'
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