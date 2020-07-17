«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас»

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк». Обслуживал матч арбитр Грэм Скотт, ассистировали ему судьи на линиях Гарри Леннард и Дерек Итон.
Счёт был открыт в концовке первого тайма — автором забитого мяча стал Маркус Рашфорд.
На 56-й минуте Джордан Айю забил гол, но он был отменён с помощью VAR.
На 78-й минуте преимущество манкунианцев увеличил Антони Марсьяль с передачи Рашфорда.
«Манчестер Юнайтед», набрав 62 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Кристал Пэлас» (42) — на 14-м месте. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на своём поле встретится с «Вест Хэм Юнайтед». Матч состоится 22 июля.
В другом матче 36-го тура АПЛ «Саутгемптон» сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 1:1.
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