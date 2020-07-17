Баринов: рад вернуться и помочь команде! Миранчук — маэстро

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото, сделанное во время матча с ЦСКА (2:1).

«Рад вернуться на поле и помочь команде! Миранчук — маэстро. Всех с победой», — написал Баринов.

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» со счётом 2:1 обыграл ЦСКА. Встреча состоялась в Москве на стадион «РЖД Арена».



Счёт был открыт в первом тайме — на 33-й минуте автором забитого мяча стал Алексей Миранчук, реализовав 11-метровый, назначенный за фол Игоря Дивеева на Антонио Эдере. «Армейцы» отыгрались в середине второго тайма — на 71-й минуте счёт сравнял Никола Влашич. Победу «железнодорожникам» принёс Алексей Миранчук, забив с пенальти в компенсированное время.