Баринов: рад вернуться и помочь команде! Миранчук — маэстро
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото, сделанное во время матча с ЦСКА (2:1).
«Рад вернуться на поле и помочь команде! Миранчук — маэстро. Всех с победой», — написал Баринов.
В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» со счётом 2:1 обыграл ЦСКА. Встреча состоялась в Москве на стадион «РЖД Арена».
Счёт был открыт в первом тайме — на 33-й минуте автором забитого мяча стал Алексей Миранчук, реализовав 11-метровый, назначенный за фол Игоря Дивеева на Антонио Эдере. «Армейцы» отыгрались в середине второго тайма — на 71-й минуте счёт сравнял Никола Влашич. Победу «железнодорожникам» принёс Алексей Миранчук, забив с пенальти в компенсированное время.
«Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря двум голам с пенальти
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