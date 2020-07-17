Рамос и Марсело стали самыми титулованными игроками в истории «Реала»

Защитники мадридского «Реала» Серхио Рамос и Марсело сегодня выиграли 22-й по счёту трофей в составе «сливочных». Футболисты стали самыми титулованными в истории испанского клуба.
Марсело и Рамос пять раз выигрывали чемпионат Испании, четыре раза — Лигу чемпионов, дважды становились обладателями Кубка Испании, четырежды — Суперкубка Испании. Бразилец и испанец три раза побеждали с командой в финале Суперкубке УЕФА и четыре раза — в финале Клубного чемпионата мира.
Мадридский «Реал» в 37-м туре Примеры обыграл «Вильярреал» (3:1) и завоевал титул чемпиона Испании. «Реал» стал чемпионом в 34-й раз в истории. Последний раз мадридцы выигрывали турнир в сезоне-2016/2017.
Встреча «Реала» с «Вильярреалом» проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Счёт на 29-й минуте встречи открыл Карим Бензема. На 77-й минуте Бензема оформил дубль, реализовав пенальти. На 83-й минуте Висенте Иборра отыграл один мяч, ударом головой отправив мяч в угол ворот. В добавленное время Марко Асенсио забил третий гол своей команды.
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