Тибо Куртуа – второй игрок в истории, выигравший Ла Лигу с двумя клубами из Мадрида

28-летний бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа отметился историческим достижением, став чемпионом Испании в составе «Королевского клуба», сообщает Mister Chip в «Твиттере».
Куртуа стал вторым игроком в истории, которому удалось завоевать чемпионат Испании в составе двух клубов из мадрида – «Реала» и «Атлетико». Первым игроком был форвард Хосе Луис Перес-Пайе, который стал чемпионом с «Атлетико» в 1951 году, а в 1954 и 1955 годах с «Реалом».
Ранее Куртуа стал первым вратарём «Реала» с 1988 года с 18 играми на ноль в одном сезоне Ла Лиги. Бельгиец стал игроком мадридского «Реала» в августе 2018 года, перейдя из лондонского «Челси» за € 35 млн. С момента перехода в составе «сливочных» Тибо провёл 75 встреч, из которых 31 матч завершил без пропущенных мячей, став обладателем Суперкубка Испании в сезоне-2018/2019 и победителем клубного чемпионата мира в 2019 году. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
Мадридский «Реал» в 37-м туре Примеры обыграл «Вильярреал» (3:1) и завоевал титул чемпиона Испании. «Реал» стал чемпионом в 34-й раз в истории. Последний раз мадридцы выигрывали турнир в сезоне-2016/2017.
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