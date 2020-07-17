Гиля чудил за штрафной, Акинфеев протестовал против пенальти. Фото с матча «Локо» — ЦСКА

16 июля в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 29-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» одержал победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Счёт был открыт в первом тайме — на 33-й минуте автором забитого мяча стал Алексей Миранчук, реализовавший 11-метровый, назначенный за фол Игоря Дивеева на Антонио Эдере. «Армейцы» отыгрались в середине второго тайма — на 71-й минуте счёт сравнял Никола Влашич. Победу «железнорожникам» принёс Алексей Миранчук, забив с пенальти в компенсированное время.

Благодаря победе «железнодорожники» гарантировали себе место в тройке РПЛ и квалификации Лиги чемпионов на следующий сезон.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.