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Адольфо Гайч: предварительное соглашение с ЦСКА достигнуто, я перехожу в отличную команду

Адольфо Гайч: предварительное соглашение с ЦСКА достигнуто, я перехожу в отличную команду
Футбол / РПЛ 0

21-летний аргентинский нападающий Адольфо Гайч, выступающий на родине за «Сан-Лоренсо», подтвердил появившуюся информацию о переходе в московский ЦСКА.

«Я перехожу в отличную команду. Переезд в Россию – это отличный первый шаг, перед тем как оказаться в более сильной европейской лиге. Предварительное соглашение с ЦСКА достигнуто, остались лишь детали», — цитирует игрока Radio La Red в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «Сан-Лоренсо» принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с самим игроком был согласован 5-летний контракт с зарплатой в € 900 тыс. в год.

В минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины Гайч принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счёт 5 голов. Также на счету игрока встреча в Кубке Либертадорес, где его команда вылетела на стадии 1/8 финала.

Стали известны условия контракта Адольфо Гайча с ЦСКА
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