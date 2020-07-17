«Барселона» отреагировала на чемпионство «Реала»

Пресс-служба каталонской «Барселоны» выразила поздравления мадридскому «Реалу» с завоеванием титула чемпионов Испании сезона-2019/2020 в матче 37-го тура Примеры с «Вильярреалом» (3:1).
«Поздравляем мадридский «Реал» с победой в чемпионате Испании сезона-2019/2020», — говорится в сообщении каталонского клуба в «Твиттере».
«Реал» стал чемпионом в 34-й раз в истории. Последний раз мадридцы выигрывали турнир в сезоне-2016/2017. Чемпион прошлого сезона — «Барселона» — занял второе место в турнирной таблице Примеры. «Сливочные» набрали 86 очков и перед последним туром опережают «Барселону» на 6 очков.
Встреча «Реала» с «Вильярреалом» проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Счёт на 29-й минуте встречи открыл Карим Бензема. На 77-й минуте Бензема оформил дубль, реализовав пенальти. На 83-й минуте Висенте Иборра отыграл один мяч, ударом головой отправив мяч в угол ворот. В добавленное время Марко Асенсио забил третий гол своей команды.
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