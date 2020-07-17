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Эрлинг Холанд продемонстрировал фото за рулём трактора

Эрлинг Холанд продемонстрировал фото за рулём трактора
Футбол / Германия 0

19-летний норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд продемонстировал, чем занимается по завершению сезона в Бундеслиге, опубликовав фото за рулём трактора в «Твиттере».

«Делаю всё возможное», — гласит подпись к опубликованной фотографии.

Публикация доступна в «твиттере» Эрлинга Холанда.

Эрлинг вернулся в Норвегию после окончания сезона-2019/2020 в немецкой Бундеслиге. «Боруссия» финишировала на втором месте в турнирной таблице, отстав на 13 очков от мюнхенской «Баварии».

Холанд перешёл в дортмундскую команду из «Ред Булл Зальцбург» в минувшее зимнее трансферное окно за € 20 млн. В составе «шмелей» нападающий провёл 18 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал три результативные передачи.

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