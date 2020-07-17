АЕК не будет подавать протест к ПАОКу, не желая попадать в ЛЧ не по спортивному принципу

Греческий АЕК решил не подавать протест против ПАОКа, руководствуясь спортивными принципами, сообщает журналист Матч-ТВ Эльвин Керимов в «Твиттере».

«Владелец АЕКа Димитрис Мелиссанидис решил не подавать протест против ПАОКа, поскольку не захотел получать путевку в ЛЧ не по спортивному принципу. Таким образом, АЕК остается на 3-м месте за тур до конца чемпионата», — утверждает журналист.

Ранее афинский АЕК не смог обыграть ПАОК (0:0) в матче 35-го тура чемпионата Греции и остался на 3-м месте. Однако после игры выяснилось, что у 12 игроков ПАОКа оказались просроченными медицинские карты, что и зафиксировал резервный судья. УАЕКа было 48 часов на подачу протеста.В этом случае ПАОК получил бы техническое поражение, а АЕК попал бы в зону ЛЧ.

За тур до конца чемпионата, АЕК с 69 очками занимает 3-е место в чемпионате Греции, ПАОК (72) – 2-е.