«Ювентус» предложил Аркадиушу Милику контракт до 2025 года с зарплатой в € 5 млн в год

Туринский «Ювентус» проявляет заинтересованность в 26-летнем польском нападающем «Наполи» Аркадиуше Милике, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
По информации источника, Аркадиуш Милик не прочь переехать в Турин, который является его первым выбором в случае ухода из «Наполи». «Бьянконери» предложили ему контракт до 2025 года с заработной платой в размере € 5 млн в год. Между тем на данный момент нападающий задумывается о смене агента, склоняясь к работе с Фали Рамадани.
В нынешнем сезоне Милик провёл в составе «Наполи» 19 матчей в итальянской Серии А и забил 10 мячей. «Наполи» набрал 45 очков в 29 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, которую возглавляет «Ювентус» (72).
Действующий контракт Милика с «Наполи» рассчитан до 2021 года. Ранее сообщалось об интересе к Милику со стороны «Атлетико», «Милана», «Аталанты», «Шальке» и других европейских клубов.
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