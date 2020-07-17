Конте – об Эриксене: он застенчивый парень, привыкающий к новой реальности

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился мнением об игре датского полузащитника Кристиана Эриксена, пополнившего клуб зимой из лондонского «Тоттенхэм Хотспур».

«Кристиан работает и пытается понять механизмы команды и чемпионата, который намного более тактичен, чем в Англии. Это качественный игрок, который пытается совершенствоваться, чтобы быть более агрессивным при давлении, о чём мы его и просим. Я рад за него, но он должен продолжать работать, как и другие. Эриксен довольно застенчивый парень, который привыкает к новой реальности и новому типу футбола.

Он действительно хороший парень, в нём нет какого-либо высокомерия. В то же время, он должен понимать, что застенчивость — это хорошая черта только вне поля. Ему ещё предстоит адаптироваться и добавить в понимании определённых ситуаций. Он не создаёт проблем и хочет добиться важных успехов с «Интером», — цитирует Конте Goal.

Эриксен перешёл в «Интер» в зимнее трансферное окно из «Тоттенхэм Хотспур». Сумма трансфера составила € 20 млн. В нынешнем сезоне 28-летний датчанин принял участие в 17 матчах за «Интер» и отметился 3 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Контракт игрока с миланским клубом действует до лета 2024 года.