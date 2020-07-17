Хоакин обошёл Рауля и стал вторым по количеству матчей в Примере

Полузащитник «Бетиса» Хоакин Санчес провёл 551-й матч в Примере, благодаря чему обошёл по количеству матчей в элитном испанском дивизионе бывшего нападающего «Реала» Рауля и вышел по этому показателю на второе место.
На первом месте находится бывший вратарь «Барселоны», «Атлетика» и «Валенсии» Андони Субисаррета, у которого на счету в Примере 622 матча.
За свою карьеру Санчес также выступал в составе «Валенсии», «Малаги» и итальянской «Фиорентины». При этом он установил рекорд по количеству матчей, проведённых в составе одного клуба – свою карьеру он начинал в составе всё того же «Бетиса» ещё в 1999 году.
38-летний Хоакин за свою продолжительную карьеру стал обладателем всего двух титулов на клубном уровне – дважды завоевал Кубок Испании: в 2005 году с «Бетисом» и в 2008-м с «Валенсией».
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