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Хоакин обошёл Рауля и стал вторым по количеству матчей в Примере

Хоакин обошёл Рауля и стал вторым по количеству матчей в Примере
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Бетиса» Хоакин Санчес провёл 551-й матч в Примере, благодаря чему обошёл по количеству матчей в элитном испанском дивизионе бывшего нападающего «Реала» Рауля и вышел по этому показателю на второе место.

На первом месте находится бывший вратарь «Барселоны», «Атлетика» и «Валенсии» Андони Субисаррета, у которого на счету в Примере 622 матча.

За свою карьеру Санчес также выступал в составе «Валенсии», «Малаги» и итальянской «Фиорентины». При этом он установил рекорд по количеству матчей, проведённых в составе одного клуба – свою карьеру он начинал в составе всё того же «Бетиса» ещё в 1999 году.

38-летний Хоакин за свою продолжительную карьеру стал обладателем всего двух титулов на клубном уровне – дважды завоевал Кубок Испании: в 2005 году с «Бетисом» и в 2008-м с «Валенсией».

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