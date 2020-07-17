Зидан завоёвывает трофей каждые 19 матчей у руля «Реала»
Французский тренер Зинедин Зидан завоёвывает с мадридским «Реалом», который возглавляет на данный момент, по титулу на каждые 19 матчей у руля «сливочных». Под руководством Зидана «Реал» провёл 209 матчей и выиграл 11 титулов.
Всего с Зиданом в роли главного тренера «Реалу» покорились три Лиги чемпионов (сезоны-2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018), два Суперкубка Европы (2016 и 2017), два Суперкубка Испании (2017 и 2019), два клубных чемпионата мира (2016 и 2017), а также один чемпионат Испании (сезон-2016/2017).
Зинедин Зидан возглавляет «Реал» с 2016 года, но при этом делал перерыв на один год с 2018-го по 2019-й. С 2001 по 2006 год француз выступал в составе «Королевского клуба» в качестве игрока и завоевал с командой 6 трофеев.
«Реал» стал чемпионом Испании
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