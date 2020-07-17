«Реал» — чемпион Испании, «Локомотив» завоевал путёвку в Лигу чемпионов. Главное к утру
«Реал» стал чемпионом Испании, «Локомотив» гарантировал себе путёвку в Лигу чемпионов, Адольфо Гайч согласовал контракт с ЦСКА, «Бруклин» потерял восьмого игрока на рестарт сезона НБА и другие важные новости в подборке «Чемпионата».
1. «Реал» стал чемпионом Испании.
2. «Локомотив» гарантировал себе путёвку в Лигу чемпионов.
3. Адольфо Гайч согласовал контракт с ЦСКА.
4. «Бруклин» потерял восьмого игрока на рестарт сезона НБА.
5. Алюминиевой фигуре Артёма Дзюбы оторвали голову в Подмосковье. Видео.
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7. И. о. президента ВФЛА станет Алексей Плотников.
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