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«Реал» — чемпион Испании, «Локомотив» завоевал путёвку в Лигу чемпионов. Главное к утру

«Реал» — чемпион Испании, «Локомотив» завоевал путёвку в Лигу чемпионов. Главное к утру
Футбол / РПЛ 0

«Реал» стал чемпионом Испании, «Локомотив» гарантировал себе путёвку в Лигу чемпионов, Адольфо Гайч согласовал контракт с ЦСКА, «Бруклин» потерял восьмого игрока на рестарт сезона НБА и другие важные новости в подборке «Чемпионата».

1. «Реал» стал чемпионом Испании.

2. «Локомотив» гарантировал себе путёвку в Лигу чемпионов.

3. Адольфо Гайч согласовал контракт с ЦСКА.

4. «Бруклин» потерял восьмого игрока на рестарт сезона НБА.

5. Алюминиевой фигуре Артёма Дзюбы оторвали голову в Подмосковье. Видео.

6. В «Сочи» выявлено девять заражённых коронавирусом. Команда не сыграла с «Тамбовом».

7. И. о. президента ВФЛА станет Алексей Плотников.

8. Зинедин Зидан выиграл 11-й трофей с «Реалом». Это лучший результат в истории клуба.

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