Защитник «Рубина» Степанов арендован «Ротором»
Защитник «Рубина» Данил Степанов проведёт следующий сезон в волгоградском «Роторе» на правах аренды, сообщается в "инстаграме" казанского клуба.
«20-летний защитник Данил Степанов на правах аренды продолжит карьеру в волгоградском «Роторе», который завоевал право выступить в следующем сезоне в Российской Премьер-Лиге.
Соглашение рассчитано до окончания сезона-2020/2021.
Желаем Данилу в новом клубе успехов, новых эмоций и новых побед!» — говорится в сообщении пресс-службы.
В текущем сезоне чемпионата России Степанов провёл на поле девять матчей и не отличился результативными действиями. После 29 туров Российской Премьер-Лиги «Рубин» занимает 10-е место с 35 очками. В следующем туре команда Слуцкого сыграет с московским «Спартаком».
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