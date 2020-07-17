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Защитник «Рубина» Степанов арендован «Ротором»

Защитник «Рубина» Степанов арендован «Ротором»
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Рубина» Данил Степанов проведёт следующий сезон в волгоградском «Роторе» на правах аренды, сообщается в "инстаграме" казанского клуба.

«20-летний защитник Данил Степанов на правах аренды продолжит карьеру в волгоградском «Роторе», который завоевал право выступить в следующем сезоне в Российской Премьер-Лиге.

Соглашение рассчитано до окончания сезона-2020/2021.

Желаем Данилу в новом клубе успехов, новых эмоций и новых побед!» — говорится в сообщении пресс-службы.

В текущем сезоне чемпионата России Степанов провёл на поле девять матчей и не отличился результативными действиями. После 29 туров Российской Премьер-Лиги «Рубин» занимает 10-е место с 35 очками. В следующем туре команда Слуцкого сыграет с московским «Спартаком».

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