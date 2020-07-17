«Команда». Гжегож Крыховяк опубликовал фото из раздевалки «Локомотива» после матча с ЦСКА

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк в своём «твиттере» опубликовал фотографию из раздевалки после победы в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.



«Команда», — подписал снимок польский футболист.

Напомним, «Локомотив» одолел ЦСКА со счётом 2:1 благодаря двум пенальти в исполнении хавбека Алексея Миранчука. «Армейцы» ответили точным ударом полузащитника Николы Влашича.



«Локомотив» благодаря этой победе гарантировал себе путёвку как минимум в квалификационный раунд Лиги чемпионов. Обойти «железнодорожников» в турнирной таблице может только «Краснодар», который провёл на один матч меньше. В настоящее время московская команда занимает второе место, уступая лишь «Зениту», который уже обеспечил себе чемпионский титул.