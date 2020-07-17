Тони Кроос отметил победу в чемпионате Испании бургером и картошкой
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос показал свой ужин в день досрочной победы по итогам сезона в Ла Лиге.
Напомним, что вчера «Реал» оформил чемпионство после домашней игры с «Вильярреалом», которая завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
«Чемпионский ужин», — подписал снимок Кроос в "Инстаграме".
«Реал» стал чемпионом в 34-й раз в истории. Последний раз мадридцы выигрывали турнир в сезоне-2016/2017. Чемпион прошлого сезона — «Барселона» — занял второе место в турнирной таблице Примеры. «Сливочные» набрали 86 очков и перед последним туром опережают «Барселону» на 7 очков.
В текущем сезоне испанского чемпионата Кроос провёл 34 матча, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.
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