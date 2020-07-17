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«Барса», подвинься!» Артём Милевский отпраздновал победу «Реала» в чемпионате Испании

«Барса», подвинься!» Артём Милевский отпраздновал победу «Реала» в чемпионате Испании
Футбол / Испания 0

Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский отпраздновал победу мадридского «Реала» в чемпионате Испании.

35-летний футболист опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором в атрибутике «сливочных» поёт про «Королевский клуб». «Барса», подвинься», — торжественно сказал Артём.

Накануне, 16 июля, «Реал» оформил чемпионство после домашней игры с «Вильярреалом», которая завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. «Сливочные» стали чемпионами в 34-й раз в истории. Последний раз мадридцы выигрывали турнир в сезоне-2016/2017. Чемпион прошлого сезона — «Барселона» — занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Реал» набрал 86 очков и перед последним туром опережает «Барселону» на 7 очков.

Ранее Милевский ответил на вопрос, заразился ли он коронавирусом.

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