«Барса», подвинься!» Артём Милевский отпраздновал победу «Реала» в чемпионате Испании

Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский отпраздновал победу мадридского «Реала» в чемпионате Испании.
35-летний футболист опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором в атрибутике «сливочных» поёт про «Королевский клуб». «Барса», подвинься», — торжественно сказал Артём.
Накануне, 16 июля, «Реал» оформил чемпионство после домашней игры с «Вильярреалом», которая завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. «Сливочные» стали чемпионами в 34-й раз в истории. Последний раз мадридцы выигрывали турнир в сезоне-2016/2017. Чемпион прошлого сезона — «Барселона» — занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Реал» набрал 86 очков и перед последним туром опережает «Барселону» на 7 очков.
Ранее Милевский ответил на вопрос, заразился ли он коронавирусом.
- 17 июля 2020
-
10:41
-
10:36
-
10:35
-
10:19
-
10:11
-
10:09
-
10:06
-
09:55
-
09:35
-
09:29
-
09:23
-
09:16
-
09:07
-
09:00
-
08:30
-
07:51
-
06:40
-
06:33
-
06:24
-
06:13
-
05:58
-
05:47
-
04:32
-
04:03
-
03:54
-
03:42
-
03:23
-
02:56
-
02:37
-
02:07
-
01:52
-
01:40
-
01:24
-
00:57
-
00:50