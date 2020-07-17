Игроки качали Зидана, Бейл ехидно ухмылялся. Лучшие фото с награждения «Реала»

Вчера, 16 июля, мадридский «Реал» в 37-м туре Примеры обыграл «Вильярреал» (2:1) и завоевал титул чемпиона Испании.
«Реал» стал чемпионом в 34-й раз в истории. Последний раз мадридцы выигрывали турнир в сезоне-2016/2017. Чемпион прошлого сезона — «Барселона» — занял второе место в турнирной таблице Примеры. «Сливочные» набрали 86 очков и перед последним туром опережают «Барселону» на 6 очков.
Встреча «Реала» с «Вильярреалом» проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Счёт на 29-й минуте встречи открыл Карим Бензема. На 77-й минуте Бензема оформил дубль, реализовав пенальти. На 83-й минуте Висенте Иборра отыграл один мяч, ударом головой отправив мяч в угол ворот.
Лучшие кадры с церемонии награждения мадридского «Реала»— в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Мадриде.
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