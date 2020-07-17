«Реал» обошёл «Барселону» по количеству завоёванных трофеев

Мадридский «Реал» завоевал титул чемпиона Испании за тур до окончания нынешнего розыгрыша Примеры. В матче 37-го тура «сливочные» на своём поле одолели «Вильярреал» (2:1).



Как сообщает Goal в «Твиттере», «Королевский клуб» обошёл по завоёванным трофеям своего принципиального соперника «Барселону». У «Реала» их теперь 92, а у сине-гранатовых – 91.



В активе «Реала» к настоящему моменту 34 титула чемпиона Испании, 19 Кубков и 11 Суперкубков страны, 1 Кубок лиги, 13 трофеев Лиги чемпионов, 7 – клубного чемпионата мира, 4 Суперкубка УЕФА, 2 Кубка УЕФА и 1 Кубок Эвы Дуарте.



«Барселона» же 26 раз становилась чемпионом Испании, завоёвывала 30 Кубков и 13 Суперкубков страны, 2 Кубка лиги, 5 трофеев Лиги чемпионов, 3 титула клубных чемпионов мира, 5 Суперкубков УЕФА, 4 Кубка обладателей кубков и 3 Кубка Эвы Дуарте.

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