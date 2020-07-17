Кавазашвили: у Бубнова с психикой нехорошо. Он нездоров, в этом уже можно признаться

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал о проблемах с психикой у бывшего игрока красно-белых Александра Бубнова.



«К сожалению, Саша [Бубнов] нездоров. С психикой нехорошо. Уже можно в этом признаться. Недавно кое-что случилось.



Голос в трубке: «Здравствуйте, это Бубнов!» — «Привет, Сашенька. Как здоровье?» — «Нормально. Работаю в американской фирме, автомобильной. Очень вас люблю и уважаю. Хочу приятное сделать, «Форд» в подарок преподнести». Я ошалел: «Какой «Форд»? Ты что, разбогател?» — «Я старший менеджер, скоро презентация. Мне поручили всё организовать. Уже договорился, что выделят десять автомобилей для наших великих ветеранов. В том числе вам. Никаких денег. Надо лишь приехать на Варшавку — вам дадут ключи, сами зарегистрируют в ГАИ...»



Говорю: «Саша, мне в жизни никто такие подарки не делал» — «Я отвечаю за свои слова. Завтра перезвоню!» Что-то у меня закралось. До вечера думаю: что за странный разговор? Набираю одному его товарищу, пересказываю историю: «Что это было?» Тот вздыхает: «У Бубнова крыша поехала. Зоя, его жена, мне звонила, предупреждала — что бы Саша ни говорил, не воспринимать всерьёз». Мне всё ясно стало.



На второй день набрал. Голос — убитый! «Анзор Амберкович, я в полиции. Ты же генерал — вытащи меня отсюда!» А я казачий генерал-лейтенант. «Ты в каком отделении?» — «Я не знаю… Подними всех, выясни, где сижу!»



Хорошо, говорю. Не отключай телефон. Тот отвечает: «Телефон не мой...» Звоню всем. Никто трубку не берёт. Попросил друга из ФСБ: «Можешь пробить информацию?» — «Постараюсь». Набирает через полчаса: «Никакого Бубнова нигде не зафиксировано». С тех пор его не слышал.



Жаль Сашу. Славный парень», — приводит слова бывшего игрока «Спорт-экспресс».