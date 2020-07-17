Сульшер: в январе никто не думал, что «МЮ» будет претендовать на топ-4. Мы можем улыбаться

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу в матче 36-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:0). После 36 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата.

«Это был тяжёлый матч, мы так и не смогли поймать свой ритм, но два фантастических забитых мяча принесли нам победу. Мы можем улыбаться, мы заслужили это право. В январе никто не думал, что «Манчестер Юнайтед» будет претендовать на четвёрку лучших по итогам сезона. Мы показали фантастические результаты после возобновления АПЛ.

У нас всё хорошо, команда на хорошем ходу, игроки рвутся в бой. Любой футболист может сказать: «Я бы хотел отдохнуть». Нам повезло, что в последнее время мы нередко вели в три мяча уже к 60-й минуте. Игроки получали возможность отдохнуть», — приводит слова Сульшера BBC.