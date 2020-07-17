Клопп сообщил «Ливерпулю», что хочет видеть в команде Тьяго Алькантару
Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара стал ближе к переходу в «Ливерпуль».
Как сообщает журналист Кристиан Фальк в своём «твиттере», главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп уведомил руководство клуба, что хочет видеть в команде 29-летнего испанского футболиста.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» уже согласовал условия контракта с Тьяго. До этого хавбек отказался продлевать соглашение с «Баварией». Действующий договор рассчитан до лета 2021 года.
Алькантара является воспитанником «Барселоны», цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перебрался в «Баварию». В нынешнем сезоне Тьяго принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил 3 мяча, а мюнхенская команда в очередной раз завоевала чемпионский титул.
Флик: делаю всё возможное, чтобы Тьяго остался в «Баварии»
- 17 июля 2020
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