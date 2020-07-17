«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Ахматом»

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» на своём поле разгромил «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:0.
Пресс-служба московского клуба представила ролик, в котором показала, что осталось за кадром матча. На видео показано прибытие команд на арену, их разминка и ключевые моменты встречи, а также благодарность болельщикам после финального свистка.
Ролик можно посмотреть в YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат РФС.
За тур до конца чемпионата России «Спартак», набрав 36 очков, занимает девятое место в турнирной таблице. В последнем, 30-м туре красно-белые на выезде сыграют с «Рубином». Матч состоится 22 июля в Казани. Также московской команде предстоит встретиться с «Зенитом» в полуфинале Кубка России. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 19 июля.
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