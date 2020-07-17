Владимир Федотов: про перенос решать не нам. Какое решение примут власти, так оно и будет

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, как в команде узнали о заражении некоторых игроков коронавирусом.

«Мы вернулись в Сочи и заехали на карантин. Будут повторные тесты, и уже будет ясна клиническая картина. Всё находилось под контролем, мы готовились к важным матчам, хотелось подняться по турнирной таблице, мы везли основной состав, все главные действующие лица были с нами в поездке. За день до отлёта результаты должны были быть до обеда, но, к сожалению, форс-мажор: лаборатория прислала нам письмо, в котором уведомила нас, что они не успевают сделать анализы, ссылаясь на то, что у них заболел весь персонал и с утра не появился на работе. В течение дня они этим занимались, к девяти вечера пришла часть результатов, всё было в порядке, а утром после завтрака появились окончательные тесты, где появились положительные результаты. Вот такая ситуация. Но никакой симптоматики, повышенных температур нет. Мы вернулись, Роспотребнадзор мерил температуру, она у всех была адекватной.

Мы находимся на отдельном этаже в обсервации. Пока мы не сдадим анализы и не узнаем результаты, мы будем находиться на этой территории. Про перенос решать не нам. Какое решение примут власти, так оно и будет. Мы заложники ситуации, мы предвидели, что такое может случиться, приложили максимум усилий, чтобы покинуть зону вылета. Теперь уж так, как случилось", — приводит слова Федотова «Матч ТВ».