«Химки» окончательно решили не выходить в РПЛ

Как стало известно «Чемпионату», «Химки» окончательно решили отказаться от участия в чемпионате РПЛ в следующем сезоне. Объявлено об этом будет после полуфинала Кубка России, который состоится 19 июля.
В досрочно завершённом сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место и получили право на повышение в классе. Ранее сообщалось, что, несмотря на получение соответствующей лицензии, клуб может продолжить выступать в ФНЛ или опуститься в ПФЛ из-за проблем с финансированием. Главный тренер команды Сергей Юран заявлял, что «Химки» точно будут выступать в РПЛ.
Таким образом, занявшие 15-е место по итогам сезона «Крылья Советов» сохранят прописку в РПЛ.
Напомним, что в полуфинале Кубка России «Химки» сыграют с «Уралом». Матч пройдёт в воскресенье, 19 июля, в Екатеринбурге. Начало встречи — в 13:00 мск.
- 17 июля 2020
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