Бышовец считает выход «Локомотива» в Лигу чемпионов заслугой Николича

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился мыслями о победе «железнодорожников» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).
«Я предполагал, что игра будет равная. Цена матча очень высока. Главный фактор преимущества «Локомотива» – опыт игроков. Проигрывая 0:1, ЦСКА во втором тайме играл очень активно. Что касается пенальти, в первом случае это стопроцентная точка. И без VAR можно принять это решение. «Локомотив» часто бьёт пенальти? «Динамо» не уступает в этом плане.
Попадание в Лигу чемпионов, наверное, заслуга Николича. Ему нужно было войти в коллектив и найти, возможно, единственное решение, которое могло объединить и подготовить команду. Николич ещё и столкнулся с определёнными околофутбольными проблемами. Команда несколько изменила акценты в игре и в тактике. Думаю, и игроки восприняли это, творчески пытаясь дополнить то, что от них требует Николич. Но игра «Локомотива» в Лиге чемпионов в последние годы оставляет мало надежд. Из трёх команд мне более симпатичен «Краснодар», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 17 июля 2020
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