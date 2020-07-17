«Челси» получит от «Реала» ещё € 20 млн за Эдена Азара

«Челси» получил выгоду от завоевания мадридским «Реалом» титула чемпиона Испании. Накануне, 16 июля, «сливочные» победили «Вильярреал» в матче 37-го тура и досрочно выиграли Примеру.
В составе «Королевского клуба» в настоящее время выступает нападающий Эден Азар. Бельгиец перешёл в команду из «Челси» прошлым летом. Изначальная сумма трансфера составила £ 91 млн (€ 100 млн), однако с учётом бонусов она могла вырасти до £ 130 млн (€ 143 млн).
Как сообщает Mirror, чемпионство «Реала» активировало один из пунктов в договоре с «Челси», и теперь синие получат ещё £ 18 млн (€ 20 млн) за Азара.
«Реал» стал чемпионом в 34-й раз в истории. Последний раз мадридцы выигрывали турнир в сезоне-2016/2017. Чемпион прошлого сезона — «Барселона» — занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Реал» набрал 86 очков и перед последним туром опережает сине-гранатовых на 7 очков.
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