Федотов — об игре с «Ростовом»: было очень обидно, что нас размазали. Настоящая травля

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал решение клуба не переносить игру 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (10:1).

Напомним, что в главной команде дончан были обнаружены заражённые коронавирусом. «Сочи» не пошёл на перенос, поэтому «Ростов» был вынужден выставить на матч РПЛ игроков молодёжного состава и футболистов из академии.

«На тот момент мы столкнулись с негативом. Кто-то где-то договорился, приняли регламент, сказали, что переносов не будет, а потом это началось. Началась настоящая травля, в которой мы стали главными виновниками. Но мы смотрели чуть дальше: ни один клуб от этого не застрахован. Практика показывает, как влип «Оренбург». И вот наш день преподнёс ту нашу дальнозоркость. А о каком переносе может идти речь, когда чемпионат уже заканчивается? Кто на это в данной ситуации пойдёт? Те слова я произнёс, вспоминая прошлые дела минувших дней. Нам было тоже очень неприятно и очень обидно, что нас просто размазали», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что в «Сочи» обнаружено девять заражённых коронавирусом. Матч с «Тамбовом» был отменён.