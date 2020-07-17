Александр Головин с одноклубниками представил новую форму «Монако»

«Монако» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового домашнего комплекта игровой формы, в котором команда будет выступать в следующем сезоне.



В представлении экипировки принял участие российский полузащитник монегасков Александр Головин и несколько его партнёров. Футболка выполнена в традиционном для клуба стиле: одна часть – красная, а другая – белая. Шорты сделаны красными. Техническим спонсором «Монако» является итальянская фирма Kappa.

Фото: Официальный сайт ФК «Монако»

Напомним, чемпионат Франции сезона-2019/2020 был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, а впоследствии досрочно завершён по решению правительства. На момент паузы «Монако», набрав 40 очков в 28 турах, занимал девятое место в турнирной таблице Лиги 1.