Александр Головин с одноклубниками представил новую форму «Монако»

«Монако» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового домашнего комплекта игровой формы, в котором команда будет выступать в следующем сезоне.
В представлении экипировки принял участие российский полузащитник монегасков Александр Головин и несколько его партнёров. Футболка выполнена в традиционном для клуба стиле: одна часть – красная, а другая – белая. Шорты сделаны красными. Техническим спонсором «Монако» является итальянская фирма Kappa.
Фото: Официальный сайт ФК «Монако»
Напомним, чемпионат Франции сезона-2019/2020 был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, а впоследствии досрочно завершён по решению правительства. На момент паузы «Монако», набрав 40 очков в 28 турах, занимал девятое место в турнирной таблице Лиги 1.
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