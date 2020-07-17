Футболисты «Сочи» переносят COVID-19 бессимптомно. Клуб рассчитывает сыграть с «Крыльями»
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, как переносят коронавирус заразившиеся игроки клуба, а также высказался на тему матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», оказавшегося под угрозой срыва из-за вспышки в команде.
«Все ребята чувствуют себя хорошо, у всех коронавирус протекает бессимптомно. Ребята молодые, у них организм сильный. Для нас важно, что выявили его вовремя, и теперь заболевших ребят изолировали.
Матч с «Крыльями» не состоится? Пока не могу сказать. Сегодня и завтра будут тестирования. Если всё в порядке, то будем играть. Мы настраиваемся на то, что он состоится», — цитирует Рубашко Sport24.
Матч «Крылья Советов» – «Сочи» запланирован на 22 июля и должен пройти в Самаре.
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