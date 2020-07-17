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Суд пересмотрел решение по иску к игроку «Локомотива» Мухину в € 350 тысяч

Суд пересмотрел решение по иску к игроку «Локомотива» Мухину в € 350 тысяч
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», самарский областной суд удовлетворил апелляцию защиты 18-летнего футболиста «Локомотива» Максима Мухина по иску в его адрес со стороны бывшего представителя Анатолия Платова.

После рассмотрения апелляции защиты Платову полностью отказано в какой-либо компенсации. По мнению суда, условие договора, по которому Мухин должен был предупредить о заключении нового контракта за 45 дней, противоречит Конституции РФ, гарантирующей право граждан заключать трудовые договоры в любое время.

Напомним, Платов требовал с Мухина € 350 тыс. за одностороннее расторжение договора и самостоятельное ведение переговоров с «Локо», однако до рассмотрения апелляции суд принял решение взыскать с игрока 100 тыс. рублей.

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