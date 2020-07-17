Суд пересмотрел решение по иску к игроку «Локомотива» Мухину в € 350 тысяч
Как стало известно «Чемпионату», самарский областной суд удовлетворил апелляцию защиты 18-летнего футболиста «Локомотива» Максима Мухина по иску в его адрес со стороны бывшего представителя Анатолия Платова.
После рассмотрения апелляции защиты Платову полностью отказано в какой-либо компенсации. По мнению суда, условие договора, по которому Мухин должен был предупредить о заключении нового контракта за 45 дней, противоречит Конституции РФ, гарантирующей право граждан заключать трудовые договоры в любое время.
Напомним, Платов требовал с Мухина € 350 тыс. за одностороннее расторжение договора и самостоятельное ведение переговоров с «Локо», однако до рассмотрения апелляции суд принял решение взыскать с игрока 100 тыс. рублей.
«Контракт — кабала». От 18-летнего игрока «Локо» требуют € 350 тысяч
Как влететь на иск в 700 месячных зарплат. На примере Максима Мухина.
- 17 июля 2020
-
13:27
-
13:12
-
13:08
-
12:45
-
12:43
-
12:40
-
12:36
-
12:29
-
12:14
-
12:04
-
11:41
-
11:38
-
11:27
-
11:23
-
11:05
-
11:01
-
10:41
-
10:36
-
10:35
-
10:19
-
10:11
-
10:09
-
10:06
-
09:55
-
09:35
-
09:29
-
09:23
-
09:16
-
09:07
-
09:00
-
08:30
-
07:51
-
06:40
-
06:33
-
06:24
Партнерский контент