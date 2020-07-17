Сенников: «Локомотив» заслуживает второго места, провалы «Краснодара» не красят команду

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением по поводу матча 29-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА (2:1).

«Локомотив» выглядел более основательно. Видно, что игроки стабильны, а состав сыгран. Во втором тайме «армейцы» вообще перехватили инициативу, сравняли счёт. Было ощущение, что ЦСКА сможет выиграть. Что касается пенальти, то оба были по делу. В первом случае — подножка, которая привела к одиннадцатиметровому по неосторожности. Во втором — не надо было поднимать руки так высоко. «Локомотиву» повезло с назначением второго пенальти. Игра была острой, обе команды в тот момент могли забить.



Иногда прагматичный футбол даже нужен. Надо больше думать о результате. На данный момент «Локомотив» заслуживает второго места, потому что провалы «Краснодара» в выездных матчах не красят команду. Пока они не заслуживают напрямую попасть в Лигу чемпионов. «Краснодар» сейчас немного сдал: не хватает ресурса, сил. А ЦСКА же играет нестабильно, хотя потенциал у команды очень хороший», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.