Депутаты Госдумы попросили оставить «Оренбург» в РПЛ

Депутат Государственной Думы Игорь Сухарев выступил за сохранение «Оренбурга» в Российской Премьер-Лиге. Инициативу уже поддержали его коллеги.



«Всё спортивное сообщество Оренбуржья переживает сегодня за «Оренбург». На кону место в РПЛ. Сложность ситуации в том, что оренбургский клуб потерпел серию из шести поражений подряд, в том числе два были техническими – из-за кадрового голода в команде. Как известно из новостей, после вспышки коронавирусной инфекции в клубе восемь спортсменов не могли принимать участие в играх.



В мой адрес поступило обращение от президента Оренбургского футбольного областного союза А.К. Кудряшова, в котором выражена серьёзная озабоченность дальнейшим участием «Оренбурга» в РПЛ. Мы с коллегами, невзирая на принадлежность к разным политическим партиям, единодушно приняли решение направить письма министру спорта РФ, президенту РФС и президенту РПЛ, в котором попросили рассмотреть возможность сохранения «Оренбурга» в Премьер-Лиге. Письмо вместе со мной подписали член Совета Федерации Андрей Шевченко и депутаты Госдумы Роман Романенко, Сергей Катасонов и Виктор Заварзин», — написал Сухарев в своём «фейсбуке».



За тур до окончания чемпионата России «Оренбург», набрав 24 очка, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице и уже потерял математические шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе.

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