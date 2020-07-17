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«Сельта» сообщила подробности повреждения Фёдора Смолова

«Сельта» сообщила подробности повреждения Фёдора Смолова
Футбол / Испания 0

У нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова, выступающего на правах аренды за испанскую «Сельту», травма паха, сообщает официальный сайт клуба.

Несмотря на травму, игрок провёл индивидуальную тренировку.

Напомним, что российский форвард не попадал в заявку «Сельты» на два последних матча в Ла Лиге — с «Осасуной» (1:2) и «Леванте» (2:3). Появлялась информация, что игрок может пропустить конец сезона в испанской Примере.

В текущем сезоне нападающий провёл в испанском чемпионате 14 матчей и забил два гола, поразив ворота мадридского «Реала» и «Барселоны».

«Сельта» после 37 туров занимает 17-е место в чемпионате Испании. В последнем туре «кельты» сыграют с «Эспаньолом». Отметим, что «Сельта» сохраняет шансы на вылет.

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