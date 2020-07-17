Тренер «Оренбурга» отреагировал на письмо депутатов с просьбой оставить команду в РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом внутри клуба и поделился мнением по поводу письма депутатов с просьбой оставить команду в РПЛ.
«Я всё это говорил и на пресс-конференции. Ситуация у нас форс-мажорная. Сейчас происходят непонятки с местным Роспотребнадзором. Другие как-то договариваются между собой, им разрешают играть. Говорим то же самое, а нам не разрешают. У нас есть футболисты, которые болели в лёгкой форме, даже не заметив вируса. Сдали несколько отрицательных тестов, но им не дают разрешения. Мы сейчас даже не знаем, кто будет с «Динамо» играть. Роспотребнадзор говорит, что должен пройти какой-то этап после болезни. Мы не понимаем, что происходит. Как будто какая-то рука делает так, чтобы мы оказались в этой ситуации.
Понятно, что это письмо приятное, мы давно говорим об этом. Но времени осталось совсем мало, нам уже прислали календарь первой лиги. Дай бог, чтобы письмо помогло. У нас есть все условия для игры в РПЛ: стадион, финансы. Скоро будет проводиться реконструкция стадиона. Если всё же получится остаться в РПЛ, думаю, будем неплохо выступать. Состав боевой, должны дать бой даже в Премьер-Лиге», — сказал Парамонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 17 июля 2020
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