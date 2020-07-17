Полузащитник «Уфы» Емельянов: чтобы забить «Динамо», не хватило хладнокровности и удачи

Полузащитник «Уфы» Данила Емельянов подвёл итоги матча 29-го тура с «Динамо» (0:1).

«У нас у всех одна цель — это победа! Вадим Валентинович сказал, что нужно двигать мяч вперёд, не бояться обыгрывать соперника, брать игру на себя. Но я часто терял мячи в простых ситуациях, возможно, это связано с тем, что я не так часто выхожу на поле, поэтому психологически, ещё и при такой погоде, было тяжело.

Чтобы забить, не хватило хладнокровности и удачи. Лично у меня было пару моментов в штрафной площади, где я мог найти партнёра по команде, но мои передачи были неточными. После пропущенного гола бросили все силы на атаку, но соперник был хорош в защите.

Время на восстановление у нас есть. Надеюсь, мы успеем залечить травмы и бросить все силы на заключительную игру сезона и сможем порадовать наших болельщиков как игрой, так и результатом. Ещё есть шансы попасть в Лигу Европы. Думаю, будет хороший матч», — приводит слова игрока пресс-служба «Уфы».