Комитет по этике наказал гендиректора «Зенита» Медведева за слова про Дзюбу и «Спартак»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин сообщил «Чемпионату» о решении комитета по этике в отношении генерального директора «Зенита» Александра Медведева.



Напомним, после матча с «Краснодаром», в котором сине-бело-голубые обеспечили себе чемпионский титул, в Сети стало вирусным видео, на котором нападающие Артём Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования в раздевалке имитируют половой акт. Медведев позднее заявил, что «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». Красно-белые ответили на слова гендиректора «Зенита» письмом главе комитета по этике РФС Семёну Андрееву.



По итогу рассмотрения инцидента было решено оштрафовать Медведева на 200 тыс. рублей. Гендиректору петербургского клуба также сделано замечание.