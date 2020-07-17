Василий Кикнадзе избежал серьёзного наказания за неприличный жест фанатам «Локомотива»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин сообщил о решении комитета по этике в отношении генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе.
Напомним, во время домашнего матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «железнодорожники» сыграли вничью с «Уфой» (1:1), управленец показал протестующим болельщикам клуба неприличный жест. Позднее в беседе с фанатами он объяснил свой поступок.
По итогам рассмотрения инцидента было решено оштрафовать Кикнадзе на 300 тыс. рублей, а также сделать ему замечание. Таким образом, гендиректор «Локомотива» избежал серьёзного наказания.
«Кикнадзе не смог принять участие в заседании, от него был юрист, который всё объяснил. Он признал, что погорячился, и по телефону сказал председателю комитета, что был не прав. Ему назначили штраф в 300 тысяч рублей», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 17 июля 2020
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