Валерий Карпин оштрафован за слова про «ненормальный чемпионат России»
Член комитета по этике РФС Андрей Созин сообщил «Чемпионату» о решении в отношении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.
12 июля, после ничьей в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:0), специалист раскритиковал нынешний розыгрыш чемпионата.
«Нет предела человеческой мерзости! Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всём мире», — заявил Карпин.
Комитет по этике решил оштрафовать наставника «Ростова» на 100 тыс. рублей, а также сделать ему замечание.
- 17 июля 2020
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