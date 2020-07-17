Андре Шюррле прокомментировал решение завершить карьеру в 29 лет

Бывший полузащитник сборной Германии Андре Шюррле, в нынешнем сезоне выступавший на правах аренды за московский «Спартак», прокомментировал своё решение завершить карьеру в 29 лет.



«Это решение зрело во мне долгое время. Всегда нужно играть определённую роль, чтобы выжить в каком-то деле. В противном случае ты потеряешь работу и не получишь нового предложения», — приводит слова Шюррле Der Spiegel.



Последним клубом Шюррле была дортмундская «Боруссия». Он пришёл в команду в 2016 году из «Вольфсбурга» и впоследствии помимо «Спартака» выступал на правах аренды за «Фулхэм». Ранее немец защищал цвета «Челси», «Байера» и «Майнца».



Шюррле является чемпионом Англии с составе «Челси», обладателем Кубка и Суперкубка Германии в составе «Вольфсбурга». Национальный Кубок также покорялся ему с «Боруссией». Со сборной Германии, в которую он вызывался с 2010 по 2017 год, Андре стал чемпионом мира в 2014 году.

Андре Шюррле объявил о завершении карьеры в 29 лет