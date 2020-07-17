Директор «Боруссии» Д: я бы рекомендовал «Манчестер Сити» прекратить крики радости

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда отменить бан «Манчестер Сити» в еврокубках.



В начале недели Спортивный арбитражный суд объявил об отмене дисквалификации «горожан» в Лиге чемпионов, которая по решению УЕФА должна была продлиться два сезона. Причиной первоначалього бана стало нарушение принципа финансового фэйр-плей.

«В целом этот день — не лучший для футбола. Также это неудача для УЕФА. В УЕФА теперь должны попытаться чётко прояснить правила и тщательно изучить их, чтобы предоставить ещё более явные доказательства.



Я бы рекомендовал «Манчестер Сити» прекратить крики радости. Если вы прочтёте доводы CAS, то увидите, что они являются недостаточно вескими. На самом деле любой триумф неуместен», — приводит слова Ватцке Kicker.